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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Тверская область представит на ПМЭФ проекты в сфере экономики и туризма

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тверская область представляет свои инвестиционные возможности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

На стенде региона размещены презентационные материалы, посвященные возможностям Тверской области в экономике и туризме: видеоролики о туристических направлениях, инвестиционном портале tverinvest.ru, брошюры "Тверская область. Путеводитель инвестора", а также путеводители и буклеты, посвященные путешествиям по Верхневолжью.

"Глава региона Игорь Руденя во время форума проведет ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, примет участие в сессиях, пленарном заседании ПМЭФ", - сказали в пресс-службе.

Планируется подписать соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями в сферах IT, промышленности, жилищного строительства, развития дорожной инфраструктуры, туризма.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. В прошлом году делегация Верхневолжья подписала на форуме 12 соглашений, в частности, с Ростуризмом и рядом регионов России - об участии в проекте "Большое Золотое кольцо", с ГК "Российские автомобильные дороги" - о строительстве Северного обхода Твери.

Тверская область ПМЭФ
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