"Росатом" обсуждает строительство еще 6 плавучих энергоблоков с ОСК и другими партнерами

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" обсуждает с "Объединенной судостроительной корпорацией" (ОСК) и другими партнерами строительство дополнительных шести плавучих атомных энергоблоков, сообщил журналистам замгендиректора - директор дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша в рамках ПМЭФ-2022.

"У нас подписан твердый контракт на строительство четырех плавучих энергоблоков. Мы его выполняем, единственное, что есть корректировка по времени небольшая. А вопрос строительства еще шести обсуждаем активно с "ОСК" и другими возможными партнерами", - отметил Рукша.

Осенью 2021 года ФГУП "Атомфлот" (предприятие ГК "Росатом") и подконтрольное Kaz Minerals ООО "ГДК Баимская" в рамках реализации комплексного плана инвестпроекта по освоению Баимской рудной зоны подписали предварительное соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы Баимского ГОКа.

"Атомфлот" поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд рублей.