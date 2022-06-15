ДОМ.РФ и группа "Самолет" реализуют пилотный проект по "зеленому" строительству

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Стратегическое соглашение о намерениях реализовать пилотный проект по оценке многоквартирного жилого дома на соответствие критериям "зеленого" стандарта ГОСТ Р подписано между ДОМ.РФ и группой "Самолет" на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

"Зеленый" национальный стандарт - необходимый механизм продвижения повестки устойчивого развития в жилищном строительстве и ЖКХ, это осознают все участники строительной отрасли. Российские компании уже сегодня заботятся об экологичности зданий и экономии энергоресурсов, это позволит увеличить объемы ввода качественного жилья и в дальнейшем сократить расходы на ремонт здания. Первые проекты по пилотированию "зеленого" стандарта, реализуемые ДОМ.РФ совместно с застройщиками, будут однозначно способствовать ускорению ESG-трансформации строительной отрасли", - отметила Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ.

Совместный пилотный проект нацелен на продвижение будущего национального "зеленого" стандарта на территории Российской Федерации и запуск "зеленых" финансовых инструментов, стимулирование декарбонизации сектора ЖКХ и жилищного строительства в рамках завершения разработки ГОСТ Р.

"Стандарт разработан Минстроем и ДОМ.РФ с учетом международного и российского опыта, благодаря чему девелоперы получат понятный чек-лист обязательных и добровольных критериев "зеленых" домов, а покупатели недвижимости смогут выбирать жилье, которое прошло оценку на экологичность", - подчеркнул Антон Елистратов, генеральный директор группы "Самолет".

Напомним, что в 2021 году Минстрой совместно с ДОМ.РФ разработали национальный "зеленый" стандарт ГОСТ Р, который включает в себя критерии и методику оценки для стадий проектирования, строительства и эксплуатации жилых домов. "Зеленый" стандарт строительства многоквартирных жилых домов будет утвержден летом 2022 года.