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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

"Росатом "ожидает появления новых зарубежных проектов АЭС по итогам ПМЭФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует в рамках ПМЭФ-2022 переговоры, по результатам которых у компании могут появиться новые зарубежные проекты по строительству АЭС, следует из интервью телеканалу РБК гендиректора компании Алексея Лихачева.

"В результате переговоров на ПМЭФ у нас появятся новички, размещающие у себя атомные станции", - сказал Лихачев.

Кроме этого, "Росатом" ожидает рекорда по количеству "первого бетона" (начала строительства АЭС) в разных странах, заявил Лихачев.

Росатом
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