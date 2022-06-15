"Росатом "ожидает появления новых зарубежных проектов АЭС по итогам ПМЭФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует в рамках ПМЭФ-2022 переговоры, по результатам которых у компании могут появиться новые зарубежные проекты по строительству АЭС, следует из интервью телеканалу РБК гендиректора компании Алексея Лихачева.

"В результате переговоров на ПМЭФ у нас появятся новички, размещающие у себя атомные станции", - сказал Лихачев.

Кроме этого, "Росатом" ожидает рекорда по количеству "первого бетона" (начала строительства АЭС) в разных странах, заявил Лихачев.