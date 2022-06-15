От гарантий корпорации МСП ждут прихода институциональных инвесторов в облигации компаний сектора роста

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Гарантии и поручительства от корпорации МСП позволят привлечь в облигации компаний из Сектора роста "Московской биржи" институциональных инвесторов, заявил начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов ПАО "Московская биржа" Дмитрий Таскин на Форуме МСП в рамках ПМЭФ-2022.

"Мы рассчитываем, что инструмент поддержки в форме поручительства от Корпорации МСП наконец заработает. Это существенным образом снизит риски инвесторов и будет способствовать привлечению на рынок средств институциональных инвесторов", - заявил Таскин.

По его словам, сейчас основными инвесторами в такие инструменты являются розничные инвесторы, тогда как приход институциональных инвесторов позволит стабилизировать рынок.

Кроме того, он отметил, что другая категория мер поддержки - такие инструменты, как субсидирование затрат и субсидирование процентной ставки по купону, активно используются. По словам Таскина, по итогам прошлого года 25 эмитентов получили субсидии на сумму около 150 млн рублей.

Сектор роста "Московской биржи" создан в 2017 году для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации. В Сектор роста включаются ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее трех лет и выручкой не более 10 млрд рублей для эмитентов облигаций и 25 млрд рублей для эмитентов акций. Проект реализуется при поддержке Банка России, Минэкономразвития, Корпорации МСП, МСП Банка. Для эмитентов облигаций минимальный объем выпуска составляет 50 млн рублей и требуется наличие рейтинга или поддержки от институтов развития. На конец мая в Секторе роста обращаются 48 ценных бумаг, в том числе 33 облигации эмитентов МСП.