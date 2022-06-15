Эксперты сочли, что рост несостоявшихся закупок госкомпаний открыл новые ниши для бизнеса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доля несостоявшихся закупок российских госкомпаний выросла в марте-мае текущего года в три раза в денежном выражении, до 12% от общего объема закупок, что создало новые возможности, в том числе для малого бизнеса, заявил исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов в среду в ходе Форума МСП, который проводится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Практически в каждом сегменте экономики сейчас открылись свободные ниши", - сказал Герасимов.

При этом президент общероссийской общественной организации МСП "Опора России" Александр Калинин отметил, что опыт пандемии научил субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) быстрее справляться с вызовами в новой экономической реальности.

"Малый бизнес столкнулся с новыми трудностями, - сказал Калинин. - Нужно сохранить компании, занятость, перестроить логистику, найти новые рынки сбыта, источники финансирования, которые бы соответствовали экономическим моделям. Тот опыт, который мы приобрели во время пандемии, он пригодился", - сказал он.

В результате, по данным "Опоры России", выручка субъектов МСП в марте 2022 года выросла на 27% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года. При этом в апреле выручка увеличилась на 7%, а в мае - на 18%.

Это произошло несмотря на то, что крупные заказчики, закупающие продукцию и услуги в соответствии с 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), в последние месяцы значительно чаще стали сталкиваться с отсутствием предложений от поставщиков при проведении публичных торгов.

По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", приведенным Герасимовым, с 20 февраля по 20 мая текущего года на 21% всех закупок госкомпаний не поступило ни одной заявки. Годом ранее этот показатель составил только 14%.

"Если анализировать данные в денежном выражении, то доля несостоявшихся торгов достигла 12% от общего объема закупок в этот период - против 3,9% годом ранее, - подчеркнул Герасимов. - При этом число позиций по видам товаров и услуг, где доля торгов без поданных заявок превысила 20%, увеличилось почти в два раза. В частности, при закупках программного обеспечения (по трем основным кодам ОКПД) доля лотов без участников достигла 19% (в 2021 году - 4%).

В свою очередь первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указал на отличия между действующей и новой стратегиями развития предпринимательства в России (последнюю еще предстоит создать).

"Если действующая стратегия подразумевает "приказано выжить", то новая - "приказано заработать". Надо создать условия, чтобы люди в МСП зарабатывали. Это ключевая задача на ближайшее время. Если мы эту задачу решим, то у нас не будет проблем с численностью (предприятий - ИФ)", - сказал Белоусов.

По его словам, помочь бизнесу "начать зарабатывать" может снижение административной нагрузки, уменьшение количества обязательной отчетности и т.д.