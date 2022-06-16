Башкирская содовая компания представит на ПМЭФ стратегию развития до 2031 г.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК) представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стратегию развития, сообщает пресс-служба компании.

"В рамках ПМЭФ компания представит программу стратегического развития, которая включает несколько ключевых проектов - от модернизации старых производств и строительства новых до решения экологических вопросов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания ведет разработку стратегии развития группы на перспективу до 2031 года совместно с ООО "ВЭБ Инжиниринг". Окончательная сумма планируемых капитальных затрат будет известна после утверждения стратегии.

Приоритетным направлением развития предприятия является повышение экологичности производства и переработка отходов. Специалисты БСК разработали ряд экологических проектов, которые позволят существенно сократить воздействие производства на окружающую среду. Речь идет о внедрении технологий, которые позволят перейти к производству замкнутого цикла, что существенно повысит не только экологичность, но и рентабельность производства.

"Уже сейчас на предприятии успешно реализуется проект получения востребованного во многих отраслях минерального продукта содового производства МПСП, который получают из дистиллерной жидкости - отхода при производстве кальцинированной соды. Пилотный проект использования МПСП для рекультивации земель показал свою высокую значимость. На данном этапе в компании разрабатывают "дорожную карту" промышленного использования МПСП в дорожной, строительной и сельскохозяйственной отраслях", - отмечается в сообщении.

Другой инвестпроект, который включен в программу развития компании, - модернизация каустического производства. Ожидается, что предприятие полностью откажется от ртутного и диафрагменного электролизов и перейдет на современный метод получения хлора и каустика - мембранный электролиз. Эта технология позволяет не только повысить качество продукции, но и значительно снизить энергозатраты.

На площадке форума открыт экспозиционный комплекс БСК, представляющий собой интерактивный стенд с возможностью трансформации пространства прямо во время выставки. Большой светодиодный экран транслирует ролики о работе и достижениях "Башкирской содовой компании". Ожидается, что в дни проведения форума площадку БСК посетит более 1,5 тыс. участников.

"Башкирская содовая компания" является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Башкирия владеет 38,3% уставного капитала БСК, еще 11,7% компании - в ее доверительном управлении.