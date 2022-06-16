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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Набиуллина заявила о необходимости перенаправить производство на внутренний рынок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Нужно в текущих условиях переосмыслить ценность экспорта, переориентировать производство на внутренний рынок, повышать степень переработки, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить, то, о чем мы тоже говорили, но не продвигали - выгоды от экспорта", - заявила Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

"Всегда считалось, что экспорт - это такая наша самоценность, у нас поступает валютная выручка в страну", - сказала глава ЦБ. Она отметила, что если на средства от экспорта не закупаются импортные товары, то роль экспорта надо пересмотреть.

"Нужно переосмыслить и, наконец-то, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, больше степени переработки, больше создания конечной продукции", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что текущие условия сложные, с высокой степенью неопределенности. В такой быстро меняющейся ситуации главное, по мнению главы ЦБ, проявлять гибкость и быстро реагировать.

Всем очевидно, что как прежде больше не будет, добавила Набиуллина. "Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, значимо изменились", - заявила она.

Эльвира Набиуллина
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