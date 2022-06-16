РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" и банк ВТБ подписали кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет. Документ подписан в ходе ПМЭФ-2022.

Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, а также на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщили РЖД.

"В условиях беспрецедентных внешних ограничений и вызовов, с которыми столкнулась наша страна, очень важно объединить усилия всех отраслей экономики для поддержания экономической и социальной стабильности. Банк ВТБ является надежным партнером РЖД на протяжении многих лет. Финансовая поддержка банка позволит частично заместить выбывшие лимиты европейского рынка и продолжить финансирование важных проектов инфраструктурного развития нашей страны", - заявил глава РЖД Олег Белозеров, которого цитирует пресс- служба.