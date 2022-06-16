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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Решетников заявил, что основное время совещаний уделяется увязке ДКП с бюджетной политикой

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Согласованию денежно-кредитной политики с бюджетной политикой уделяется сейчас основное внимание на совещаниях, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и одновременно стимулировать внутренний спрос, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии "Российская экономика: современный вызовы и точки опоры" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Основное время на совещаниях, обсуждениях сейчас уходит на то, чтобы состыковать конкретные моменты усилий по денежно-кредитной политике и по бюджетной политике", - сказал он, комментируя тему макроэкономической стабильности и развития экономики.

"Потому что сейчас мы видим высокие реальные процентные ставки и те средства, которые идут на выплаты, во многом идут на депозиты, а не идут на конечный спрос. А не видя спрос, понятно, что и курс крепкий, и бизнесу очень сложно ориентироваться", - сказал министр.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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