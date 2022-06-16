Орешкин заявил о необходимости создания новой стратегии российского автопрома

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Новая стратегия российской автомобильной промышленности будет обсуждаться на совещании у президента РФ Владимира Путина в четверг, рассматривают различные варианты развития отрасли в сложившихся условиях, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ помощник главы государства Максим Орешкин.

"Автопром сейчас находится в одной из самых сложных ситуаций в российской экономики, поэтому одного решения, которое бы изменило бы ситуацию, нет. Сегодня подробно это будет обсуждаться у президента, рассматриваются различные варианты, но понятно, что нужна новая стратегия автопрома, нужно переосмыслить то, что было сделано за последние месяцы, и, очевидно, приоритетом должна быть доступность качественных автомобилей для потребителей. Та задача, которую необходимо будет решить", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти в числе прочего продажу активов в автопроме иностранным инвесторам.

Орешкин отметил, что сейчас речь не идет о "спасении" автопрома. "Предприятия продолжают работать, хотя выпуск очень серьезно сократился, занятость в целом сохраняется, поэтому это не вопрос спасения, это вопрос развития, это вопрос новой модели, это вопрос, как сделать так, чтобы отечественный автопром производил качественные автомобили, чтобы они были доступны для российских граждан", - подчеркнул он.