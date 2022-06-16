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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-май перечислила в бюджет 3,1 трлн рублей, что на 25% или на 700 млрд рублей выше прогнозного задания на эти месяцы, сообщил журналистам глава службы Владимир Булавин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как сообщалось, за январь-май 2021 года в ФТС перечислила в бюджет 2 трлн 411,7 млрд рублей.

За май, по славам главы ФТС, в бюджет было перечислено 533 млрд рублей при плановом задании в 478 млрд рублей. В мае 2021 года ФТС перечислила в бюджет 491,3 млрд рублей.

"Мы перечислили в бюджет в мае 533 млрд рублей. По плану у нас было 478 млрд рублей. За январь-май перечислили 3 трлн 100 млрд рублей - на 25% больше плана или перевыполнение порядка 700 млрд рублей. Это чуть меньше 50% нашего прогнозного задания на 2022 год, которое составляет 6 трлн 224 млрд рублей", - сообщил глава ФТС.

ФТС Владимир Булавин
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