В Минцифры сообщили о потере Instagram, Facebook и Twitter 80% российского трафика

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Заблокированные в РФ Instagram, Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter потеряли 80% мобильного трафика, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Примерно на три эти соцсети приходилось 10-12% трафика (операторов мобильной связи "большой четверки" - ИФ). Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление", - сказал Шадаев на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) в четверг.

Министр добавил, что на первом месте по трафику по-прежнему остается YouTube, на долю которого приходятся стабильные 18% трафика операторов "большой четверки". Доля TikTok, который в январе-феврале имел больше 12% трафика, упала за это время ниже 10%.

Рост показывает Telegram, чья доля в структуре мобильного трафика выросла больше чем в два раза и превысила 6%. При этом доля мессенджера WhatsApp не растет и составляет по-прежнему меньше 2%.

Доля соцсети "ВКонтакте" выросла более чем на треть и составила больше 10%.