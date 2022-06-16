Сколько стоит сдать обратный билет в СССР. Обобщение

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Макроэкономическая сессия ПМЭФ традиционно собирает состав участников, которых увидишь далеко не на каждом важном совещании в правительстве. Правда, в новой реальности макропанель вынуждена обходиться без неизменной в прошлом арии важного иностранного гостя из Международного валютного фонда (МВФ) или Всемирного банка, но статус гвоздя непрезидентской части программы форума она уверенно сохраняет.

Разговор тоже шел про гвозди: помешает ли отсутствие метизов (металических изделий) построить качественный забор, даже если увеличение производства досок - не проблема. Этой макроэкономической метафорой ведущий сессии Андрей Макаров проиллюстрировал проблемы импортозамещения в условиях санкционных ограничений. Все участники панели в итоге сошлись на том, что импортозамещение в формате Back in the USSR (качество хуже, цена выше) их не устраивает. Вопрос в том, кто и сколько заплатит за то, чтобы этот обратный билет - в реалии СССР - сдать.

Не стреляйте в прогнозиста

Стартовала дискуссия с разговора об оптимизме. Заход оказался удачным: классический для макропанели "обмен приветствиями" между помощником президента РФ Максимом Орешкиным и главой ЦБ РЫ Эльвирой Набиуллиной состоялся уже в самом начале.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поделился оптимистичным ощущением: в последний месяц пошла волна улучшения макроэкономических прогнозов после полосы мрачных оценок первых недель после 24 февраля. Орешкин, который эту волну, собственно, и запустил в публичном пространстве, попенял тем, кто в марте пророчил жесткую посадку экономике: это было "неверие в страну, собственные силы" либо даже "желание навредить стране".

"Мы справились, мы сильная страна, сильные люди. Верить надо в себя", - сказал помощник президента Орешкин и, несмотря на неизменную улыбку, к пессимистам был строг.

"Искать виноватых в прогнозистах - последнее дело. На мой взгляд, считать, что они враги или неверующие - абсолютно неправильно", - вступилась за экспертное сообщество Набиуллина, отметив, что прогнозы в первые недели новой санкционной реальности делались в совершенно нетрадиционных условиях.

Впрочем, так ли важно, на сколько именно процентов упадет ВВП, если это, возможно, вообще устаревший индикатор, поинтересовался у участников ведущий сессии Макаров. Министр финансов Антон Силуанов в ответ назвал ключевыми показатели инфляции и занятости. "Занятость - комплексный показатель, который говорит о том, как работает экономика. Это доходы населения, работа экономики. Инфляция - тот показатель, который говорит, на сколько цены влияют на эти доходы".

Решетников успокоил зал: "у нас достаточно экономической статистики, чтобы максимально адекватно оценивать ситуацию".

О вреде наркотиков

"Новая экономическая политика", по мнению Силуанова, должна дать России возможность производить собственные критические технологии: нужно сформулировать доктрину технологической безопасности по аналогии с продовольственной.

Макаров как модератор способен обострить любую даже самую академичную дискуссию, но в теме импортозамещения для этого особых стараний и не нужно: она сама подбрасывает яркие примеры. Глава думского комитета напомнил участникам про упрощенную Lada Granta, посетовав, что жесткий график (на сессию отведено всего 75 минут) не позволяет перечислить все, чего в ней не будет. Зато будет высокая цена.

"Мы способны делать качественные продукты на новом уровне", - строго вернул ведущего в русло оптимизма Орешкин. Он напомнил про победу "Яндекса" в конкуренции с Google за рынок поиска, затем - про победу "Яндекса" в конкуренции с Uber за рынок такси. Разнообразил этот в чем-то схожий логический ряд пример с получившим в России мощное развитие финтехом - там, правда, тоже есть "Яндекс", но все-таки не в роли игрока номер один.

"1000-летняя история России говорит о том, что мы всегда справляемся. Справимся и в этот раз. Сделаем, сделаем хорошо, это потребует времени, усилий, стараний, но сделаем", - обнадежил Орешкин.

Вот тут модератор и вспомнил из макроэкономики функцию Леонтьева, которая простым языком формулируется так: отсутствие гвоздей не позволяет построить забор даже при увеличении производства досок. Так как "гвоздей" в виде отдельных технологий и видов оборудования взять пока неоткуда, возник вопрос: нас ждет маршрут Back in the USSR? Оптимизм Орешкина не удалось поколебать и тут: советская экономика была неэффективна, этого в России не будет. А пандемия показала, что "мы умеем справляться" в любых условиях.

Все хотят избежать деградации, но чтобы не вернуться в СССР, нужно по-иному посмотреть на частную инициативу: без нее не будет технологического развития, считает Набиуллина. "Если дать ей проявиться, будет развитие технологий, инновации, то, что мы называем модернизацией", - сказала глава ЦБ.

Если за модернизацию будет платить исключительно федеральный бюджет, это кончится плохо, предупредил Силуанов, по-видимому, отсылая к каким-то непубличным дискуссиям последних месяцев.

"Бюджет - очень сложный инструмент, это инструмент с одной стороны и созидания, а с другой стороны, может быть и источником разрушения. Важно найти грань", - сказал Силуанов. Бюджетный дисбаланс постоянно поддерживать нельзя - это приведет к инфляции и снижению доходов населения. "Лекарство бюджетное не должно превращаться в наркотик", - убежден министр финансов.

Опыт маневрирования в сложных условиях есть: "мы знаем, как делать, знаем, как проводить бюджетную политику", убеждал Силуанов скорее не зал, а своих оппонентов. Надо пройти между Сциллой и Харибдой, поддержать только то, что требуется в первую очередь: радиоэлектроника, "цифра", производства, которые требуют восстановления. Государство может взять на себя риски, но только частично, используя механизмы гарантий, офсетных контрактов, давая бизнесу уверенность в сбыте продукции и гарантии минимальной доходности. Если же "дать слабину" и взвалить на бюджет слишком высокие обязательства, "наркотическая зависимость" приведет к утрате макроэкономической стабильности - как, например, в Турции. "Нам это надо?", - задал министр риторический вопрос и призвал "очень аккуратно принимать решения по перенастройке бюджета" (при этом про обновленную концепцию бюджетного правила, которая сейчас обсуждается в правительстве, говорить подробно не стал).

"Мы готовы взять определенные риски в части реализации (продукции новых производств - ИФ). Производи подушки безопасности, стеклоподъемники - мы тебе обеспечим спрос. Государство обеспечит работу предприятия так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективы", - заключил Силуанов.

Финансовая система должна выделять ресурсы на структурную перестройку экономики, но принуждать банки кредитовать излишне рискованные проекты и перекладывать тем самым эти риски на вкладчиков и кредиторов нельзя, сказала в свою очередь Набиуллина. Тезис Минэкономразвития о том, что недостаточная доступность кредитных ресурсов давит на спрос и тем самым является одной из причин избыточного укрепления рубля (а оно уже стало притчей во языцех, и даже шутка "где бы найти выходы на Байдена, чтобы продать ему доллары за 200 рублей", звучит не так весело - противоположная крайность ведь тоже никого не устраивает) ЦБ разделяет не вполне. "Говорим только про доступность кредитования, но всегда забываем, что устойчивость (финансовой системы - ИФ) очень важна", - предупредила Набиуллина.

Несмотря на разрушительные для фондового рынка последствия событий последних месяцев, ЦБ не отказывается от своего старого тезиса о необходимости изменить соотношение долгового и долевого финансирования в пользу акционерного капитала. Нужно создать возможности для привлечения прямых инвестиций, а также вернуть доверие розницы, которая сейчас переживает "период разочарования" - это один из вызовов для Банка России, сказала его председатель.

В ускоренном темпе - чтобы уложиться в тайминг - модератор сессии предложил ее участникам задать себе KPI на год до следующего форума и очередной макропанели. Решетников отвел предстоящие 12 месяцев на определение приоритетов для экономики и перезапуск инвестиционного цикла. Силуанов поставил себе задачу добиться, чтобы оптимистов в зале в следующем году было больше. KPI для Набиуллиной - чтобы люди и бизнес доверяли финансовой системе и не волновались из-за высокой инфляции. Орешкин же закольцевал неисчерпаемую, как выяснилось, тему оптимизма, пожелав, чтобы "оптимисты были не здесь в зале, а за его пределами".