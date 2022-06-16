Минцифры призвало в 1,5 раза увеличить объем выпуска IT-специалистов в РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В России необходимо в 1,5 раза увеличить объем выпуска IT-специалистов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Нужно в 1,5 раза увеличивать объем выпуска по всем нашим программам (подготовки кадров для IT - ИФ)", - сказал Шадаев на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) в четверг.

По словам министра, это касается как программ дополнительного образования, так и обучения кадров на бюджетных местах в вузах. Вопрос о количестве необходимых отрасли специалистов пока обсуждается в правительстве, добавил он.

Шадаев также отметил, что в новых условиях вызов, связанный с дефицитом кадров, приобрел еще большую актуальность.