Абрамченко допустила продолжение финансирования инфраструктурных проектов из ФНБ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Финансирование из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) проектов, решения по которым принимались до начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций, приостановлено, исключением могут стать инфраструктурные проекты. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас по поводу использования средств ФНБ принимаются другие системные решения, финансирование за счет средств ФНБ проектов, которые были одобрены до 24 февраля, пока стоит на паузе", - сказала она.

По словам Абрамченко, это касается всех проектов, однако финансирование продолжится, по ее мнению, в отношении инфраструктурных проектов.

"Я думаю, – это не решение председателя правительства, – я думаю, что сейчас средства ФНБ будут направлены в первую очередь на инфраструктуру", - отметила замглавы правительства.

В апреле 2022 года правительство уже принимало решение о выделении средств фонда в адрес инфраструктурной компании –в виде 250 млрд руб. на докапитализацию РЖД.