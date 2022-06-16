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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Беглов официально открыл 25-й Петербургский международный экономический форум

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, официально открыл 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022) в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" передал корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мира - в Санкт-Петербурге проходит 25-й международный экономический форум. Повестка дня интересная и актуальная: в мире происходят глобальные изменения, меняются времена, появляются новые возможности. Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога - он очень важен для российских и иностранных партнеров", - сказал Беглов на торжественной церемонии.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов со своей стороны сказал, что ПМЭФ прошел очень большую эволюцию за 25 лет, преобразившись из чисто деловой площадки в площадку, на которой осмысляются самые крупные вызовы, с которыми сталкивается человечество.

В церемонии также участвуют председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Малуа и член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик.

ПМЭФ-2022 начал работу в среду и завершится в субботу, 18 июня. На пленарном заседании в пятницу, 17 июня, выступит президент России Владимир Путин.

Главная тема форума в 2022 году - "Новый мир - новые возможности". Деловая программа включает обсуждение вызовов, с которыми столкнулась Россия, нового экономического порядка и возникших в связи с его формированием задач, стоящих перед экономикой РФ.

Помимо главной темы на полях форума будут подниматься вопросы развития энергетики и энергобезопасности, обсуждаться стратегические направления развития современного здравоохранения, защита бизнеса в России и за рубежом, продовольственная безопасность РФ и так далее.

Как и в прежние годы, в рамках ПМЭФ состоятся межстрановые бизнес-диалоги и тематические бизнес-завтраки. На полях форума пройдут встречи представителей деловых кругов России и стран-гостей. Встречи запланированы с представителями деловых сообществ Китая, Египта, Турции, Ирана, государств Африки и Латинской Америки, стран АСЕАН. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный бизнес-завтрак проведет Сбербанк России.

ПМЭФ
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