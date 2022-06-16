Силуанов не исключил выхода на рынок внутренних заимствований в 2022 году

По словам министра, для этого необходима определенность с новой конструкцией бюджетного правила

Антон Силуанов Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин не исключает выхода на рынок внутренних заимствований в текущем году, но нужна определенность с новой конструкцией бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы не исключаем такого варианта. Наше понимание следующее: инвесторы, чтобы покупали наши бумаги, должны иметь представление о нашей политике, бюджетной в первую очередь. (...) Поэтому, чтобы выйти на рынок, нам хотелось бы определиться сначала по конструкции бюджетной политики. Опять же возвращаемся к бюджетному правилу, обсудим сейчас в правительстве, обсудим бюджетное правило с руководством, и тогда у инвесторов будет понимание на средне- и долгосрочный период. Мы тогда можем 10-летние бумаги выпускать и покупатели будут понимать, что мы будем делать в течение ближайшего времени, нескольких лет", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Не исключаем выход на внутренний рынок в этом году", - отметил министр.

Минфин РФ разрабатывает новую конструкцию бюджетных правил, предусматривая в ней двухлетний переходный период, сообщил Силуанов.

"Мы хотим сделать переходный период, естественно, это сложно - перейти сразу к правилам, которые мы предлагаем, поэтому в предложениях Минфина предусматриваем переходный период в течение двух лет, к 2025 году", - сказал он журналистам.

Минфин в начале года пропустил несколько аукционных дней из-за высокой волатильности рынка, а после начала военной операции на Украине ОФЗ не размещал ни разу. Вместо графика аукционов на второй квартал ведомство 31 марта опубликовало сообщение о том, что график будет раскрыт после принятия решения о возобновлении размещений ОФЗ.

В апреле Силуанов дважды заявлял, что в этом году Минфин не планирует выходить на рынок из-за резко возросшей стоимости заимствований, и готов будет протестировать рынок в случае стабилизации ситуации только в 2023 году.