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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Минэнерго РФ предложило ввести единый тариф на электропередачу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предлагает формировать новый подход в регулировании энерготарифов, введя единый тариф на электропередачу, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ведомства Николай Шульгинов.

"На повестке внесение изменений в регулирование тарифов на передачу. Предлагаем реализовать новый подход в системе тарифного регулирования и считаем, что эти тарифы должны быть едиными", - рассказал министр.

Как поясняется в сообщении Минэнерго, это должно убрать для будущих промпотребителей и инвесторов "фактор затрат на электроэнергию при выборе региона, в котором планируется развивать бизнес".

Минэнерго РФ Николай Шульгинов
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