Глава Башкирии заявил о "дорожном ренессансе" в республике

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Башкирия вступила в период реализации самых крупных в истории республики дорожных проектов, считает глава республики Радий Хабиров.

"То, что происходит сейчас в республике Башкортостан, мы называем неким "ренессансом" дорожного строительства. Никогда в истории (республики - ИФ) не было, чтобы одномоментно реализовывались 3-4 магистральных мегапроекта, беспрецедентных по объему своего строительства", - сказал он в ходе "делового завтрака" в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, речь идет о строительстве башкирского отрезка скоростной автодороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит, которое планируется завершить к ноябрю 2023 года, реализации в рамках концессионного соглашения проекта "Восточный выезд", реконструкции автодороги Бирс-Тастуба-Сатка (ремонт башкирских участков планируется завершить к концу 2022 года).

"Мы учимся работать с такими большими проектами. Все дорожно-строительные компании, которые сейчас у нас работают, в том числе и республиканские, подкупают технику, нанимают персонал, повышают свои компетенции. Возникает вопрос: что потом? Потом эти силы направлять на муниципальные дороги и ямочный ремонт? Наверное, это не очень эффективно. Поэтому мы ухватились за эту историю, которая называется "Юго-Западная хорда", которую мы в Башкирии называем "Уфа-Краснодар", - отметил Хабиров.

Он подчеркнул, что эта скоростная магистраль (Уфа - Тольятти - Саратов - Волгоград - Краснодар) "по сути соединяет восток с южной территорией нашей огромной необъятной страны, она свяжет нас с крупнейшими агломерациями Урало-Поволжья и Юга России".

"Эта трасса имеет и стратегическое, и экономическое значение. (...) Эта дорога откроет выход для нашего бизнеса к крупнейшим Черноморским, Азовским и Каспийским портам", - добавил глава региона.