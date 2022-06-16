Помощник президента РФ заявил о необходимости создания в стране своего гражданского флота

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - России необходимо создать собственный гражданский флот, считает помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Мы не занимались гражданским судостроением. Оно всегда было вторичным. Сейчас надо к этому развернуться. Если мы этого не сделаем, то мы и дальше проиграем", - сказал Левитин в ходе дискуссии "Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и миру?" на ПМЭФ-2022.

В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал, что Россия не должна "иметь критической зависимости от тех стран, которые отказывают нам в поставке оборудования".

Его мнение разделяет гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, который заявил, что "задача судостроения на сегодняшний день - достижение технологического суверенитета". "Сегодня нам не нужно больше рассчитывать на наших партнеров. Совершенно очевидно, что стратегически рассчитывать на это нам, скорее всего, не придется", - сказал Рахманов.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, у России "есть возможность создать серьезное направление промышленности, чтобы обеспечить свою безопасность во всех направлениях". "В очередной раз мы убедились, что, упустив момент строительства своих судов, мы сегодня попали в непростую ситуацию", - констатировал он.

Программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев отметил, что обновление флота является стратегической задачей и для развития рыболовства, которое является важной отраслью для обеспечения продовольственной безопасности.