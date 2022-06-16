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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Представители IT-компаний, которые в прошлом году лидировали по количеству забронированных ночей в отелях на Петербургском международном экономическом форуме, в 2022 году сократили свое присутствие на 61%, показало исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Если в прошлом году по количеству ночей, забронированных в отелях Санкт-Петербурга, лидировали сотрудники IT- и телеком-компаний, то в этом году они сократили свое присутствие во время ПМЭФ на 61%, до уровня 2019 года", - сообщает компания, которая проанализировала бронирования отелей на период форума.

По ее данным, больше всего ночей в отелях Петербурга на этой неделе забронировали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики – на них пришлась треть всех ночей. При этом у представителей этой индустрии была зафиксирована самая высокая средняя стоимость за ночь – она составила 103 тысячи рублей.

"Представители ритейла существенно увеличили число делегатов и забронированных ночей в отелях города (плюс 81% к 2021 году), на них пришлось 17% от всех забронированных ночей, при этом в среднем они платили 8,6 тыс. рублей за номер. Сотрудники финансовых и консалтинговых компаний сократили свое присутствие по сравнению с прошлым годом на 11%, в среднем ночь в отелях Санкт-Петербурга во время проведения форума обходилась представителям этих компаний в 14 тысяч рублей. FMCG-компании забронировали на 50% меньше ночей в отелях города, чем в 2021 годах, и в среднем платили 7 тысяч рублей за ночь", - отметили в компании.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 15 по 18 июня. Тема форума 2022 года – "Новый мир – новые возможности".

ПМЭФ-2022

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