Новак не исключил, что цены на нефть к концу года могут превысить $150/баррель

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть к концу года могут превысить $150 за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я не исключаю, что цены на нефть к концу года будут $150 за баррель, может быть и выше. Все будет зависеть от логистики, которая будет складываться в Европе, потому что с логистикой там тоже проблемы", - сказал он журналистам в рамках ПМЭФ-2022.

Новак сообщил и об ожиданиях по производству нефти в РФ. "Мы рассчитываем, что у нас добыча будет в среднем по году в районе 500 млн тонн, исходя из сегодняшней оценки. Понятно, что она может поменяться", - уточнил вице-премьер.

Со вступлением в полную силу санкций ЕС в конце года "рассчитываем, что добыча не изменится, потому что мы перенаправим потоки на другие рынки", отметил Новак.