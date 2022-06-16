"Газпром" и CNPC подписали техсоглашение по дальневосточному маршруту поставок газа в КНР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай, сообщает концерн.

"В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок", - уточняет монополия.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент CNPC Хуан Юнчжан.

Мероприятие состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.