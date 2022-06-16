Для негосударственных объектов критической инфраструктуры могут запретить зарубежное ПО

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минцифры в ближайшее время внесет в правительство законопроект о запрете использования зарубежного ПО на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные, сообщил в четверг замглавы Минцифры Максим Паршин на ПМЭФ-2022.

Паршин напомнил, что указом президента госзаказчикам с 31 марта запрещено закупать иностранный софт для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 года.

"Будет еще закон, который распространит подобные нормы не только на государственные объекты критической информационной инфраструктуры, а и на любые объекты, в том числе негосударственные объекты критической информационной инфраструктуры. Закон такой уже практически согласован и скоро будет внесен в правительство", - сообщил замминистра.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские.