Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Для негосударственных объектов критической инфраструктуры могут запретить зарубежное ПО

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минцифры в ближайшее время внесет в правительство законопроект о запрете использования зарубежного ПО на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные, сообщил в четверг замглавы Минцифры Максим Паршин на ПМЭФ-2022.

DigitalГосзаказчикам запретили закупать без согласования импортный софт для КИИЧитать подробнее

Паршин напомнил, что указом президента госзаказчикам с 31 марта запрещено закупать иностранный софт для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 года.

"Будет еще закон, который распространит подобные нормы не только на государственные объекты критической информационной инфраструктуры, а и на любые объекты, в том числе негосударственные объекты критической информационной инфраструктуры. Закон такой уже практически согласован и скоро будет внесен в правительство", - сообщил замминистра.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
ПМЭФ-2022

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

ПМЭФ-2022

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент
ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что 90-95% экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });