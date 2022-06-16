"Полюс" планирует летом раскрыть климатическую стратегию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Полюс" в отличие от "некоторых российских копаний", которые пожелали воспользоваться возможностью сократить свою прозрачность, напротив, увеличивает объем публикуемой ESG-информации и в ближайшее время, как и планировал, собирается раскрыть климатическую стратегию, заявил член совета директоров компании Виктор Дроздов на ПМЭФ-2022.

"В этом году в своем отчете об устойчивом развитии мы даже увеличили объем публикуемой информации – и объем, и количество метрик. А, например, через пару недель мы планируем раскрыть свою климатическую стратегию, которую мы готовили два года совместно с компанией Kept (бывшая KPMG - ИФ)", - заявил Дроздов.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).