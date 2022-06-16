VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK разрабатывает новую долгосрочную стратегию, учитывающую внешние ограничения, сообщил "Интерфаксу" глава холдинга Владимир Кириенко.

"Мы в данный момент рассматриваем долгосрочную стратегию и определимся с точки зрения и новых проектов, и будущих... Мы прорабатываем (стратегию - ИФ) с учетом внешних ограничений", - сказал Кириенко в кулуарах ПМЭФ-2022.

Он отметил, что точного срока, к которому планируется подготовить и представить документ, компанией не установлено.

Кириенко возглавил VK в декабре 2021 года вслед за изменениями в структуре акционеров холдинга. В конце 2021 года из состава акционеров АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосов VK, вышли USM и Сбербанк, новыми совладельцами компании стали "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

В октябре 2021 года Mail.ru Group провел ребрендинг, сменив название на VK. Компания сообщала, что ребрендинг является логичным продолжением представленной в 2020 году стратегии развития экосистемы компании, центром которой является социальная сеть "ВКонтакте". В рамках реализации стратегии на рынок выведены такие продукты как система авторизации VK ID, программа лояльности VK Combo, мини-приложения VK Mini Apps, платежная система VK Pay. Компания переименовала часть своих продуктов и сообщала, что выпускать все новые продукты будет также под брендом VK.