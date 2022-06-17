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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Камчатский край и Калмыкия подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Камчатки и Калмыкии заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

"Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество между регионами", - говорится в сообщении.

Подписи под документом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поставили губернатор Камчатки Владимир Солодов и глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Мы формально закрепили те планы по сотрудничеству, которые уже обсуждали ранее и которые объединяют планы стратегического развития Камчатского края и республики Калмыкия. Безусловно, эти два региона - одни из самых перспективных с точки зрения развития туризма, с точки зрения национальной идентичности", - приводятся в сообщении слова Солодова.

ПМЭФ в этом году продлится до 18 июня. Отмечается, что Камчатский край планирует подписать на форуме более десяти соглашений, в том числе и бизнес-соглашения в области развития геотермальной энергетики и туризма.

Камчатский край Калмыкия ПМЭФ
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