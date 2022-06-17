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"Газпром" к 30 ноября завершит строительство в Приморье межпоселкового газопровода

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует завершить строительство в Приморском крае межпоселкового газопровода от ГРС Большой Камень до Фокино к 30 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства со ссылкой на гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

"Межпоселковый газопровод до площадки группы компаний "Русагро" Михайловского района тоже будет построен к 31 октября 2022 года. Газ становится неотъемлемой частью Приморского края", - пояснил Густов.

Совместную работу и перспективы поэтапной газификации населенных пунктов Приморья губернатор региона Олег Кожемяко и представители ПАО "Газпром" обсудили на площадке ПМЭФ-2022 16 июня.

Отмечается, что в Приморье по программе газификации на 2021-2025 годы планируется построить 108 км газопроводов-отводов и пять ГРС, 194 км межпоселковых газопроводов.

"В частности, сейчас ведется строительство газопровода, чтобы обеспечить газом Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), саму Находку и поселок Врангель, перевести местные котельные на это экономичное и экологичное топливо", - сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора, в рамках догазификации (обеспечение подводки газа до границ негазифицированных домовладений) до конца текущего года запланировано подключение к газу домовладений в селах Красный Кут и Славинка Спасского района, а также в Уссурийске.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций по программе газификации Приморья составляет более 50 млрд рублей до 2025 года.

ООО "Газпром межрегионгаз" - специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации.

Газпром ПМЭФ Приморский край
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