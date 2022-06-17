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Камчатка и "Зарубежнефть" подписали соглашение о сотрудничестве в развитии геоэнергетики

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительство Камчатского края и АО "Зарубежнефть" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития геотермальной энергетики, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

Подписи под документом на полях Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Камчатки Владимир Солодов и генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов.

Документ закрепляет намерения сторон по созданию организационных и экономических условий для ускорения реализации проектов геотермальной энергетики на территории Камчатского края. Это, в частности, проекты геологоразведки и вовлечения в эксплуатацию геотермальных месторождений.

"Речь идет о создании надежной, экологичной и экономичной системы энергоснабжения на базе нашего естественного ресурса - тепла земли, геотермальной энергетики. Нам нужно привлекать компании, имеющие большие компетенции и, не скрою, готовые вкладывать свои деньги в геологоразведку и в последующую эксплуатацию, развитие геотермальных скважин, создание современных электростанций. Такой первой компанией стала "Зарубежнефть", крупнейший оператор бурения в России, которая заинтересовалась и готова приступить к геологоразведке нескольких месторождений. При успешном подтверждении запасов, будем приступать к промышленной эксплуатации", - цитирует пресс-служба Солодова.

По возможности использования геотермальных ресурсов Камчатский край занимает в РФ первое место. Здесь сосредоточены самые высокопотенциальные природные геотермальные источники, в которых температура достигает 240 °С уже на глубине 1-2 км, а в более глубоких слоях - 300 °С и выше.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году продлится до 18 июня. Камчатский край планирует подписать на ПМЭФ более десяти соглашений.

Зарубежнефть Камчатский край ПМЭФ
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