Губернатор Камчатки предложил протестировать цифровые сервисы пассажироперевозок в регионе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил сделать регион пилотным для тестирования цифровых сервисов в сфере пассажирских перевозок.

"Предложил участникам дискуссии рассмотреть наш регион в качестве пилотного, чтобы выработать удобный маркетплейс для путешественников", - написал губернатор Камчатки в своем телеграм-канале.

Такое предложение Солодов сделал в ходе сессии "Цифровая революция персональной логистики" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Участники сессии обсудили тему персональной логистики для жителей, в том числе путешествующих по стране.

Солодов отметил, что во многих регионах и компаниях уже существуют успешные кейсы, мобильные приложения, действующие по принципу одного цифрового билета.

"То есть человек приобретает только один билет, чтобы, например, добраться с пересадками на разных видах транспорта из пункта А в пункт Б. Такой же подход можно применить и для туристов на Камчатке", - написал Солодов.

ПМЭФ в этом году продлится до 18 июня. Камчатский край планирует подписать на форуме более десяти соглашений.