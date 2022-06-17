Магаданская область и Новикомбанк заключили соглашение о партнерстве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Новикомбанк и правительство Магаданской области заключили на ПМЭФ-2022 соглашение о партнерстве, сообщает пресс-служба банка.

"Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства", - сказано в сообщении.

Правительство Магаданской области также заключило новое соглашение с холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех" о сотрудничестве в сфере строительства социально значимых объектов, а именно роддома вместе с женской консультацией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Стороны планируют продолжать совместную реализацию социально значимых инфраструктурных проектов. В частности, Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга принимает участие в строительстве и оснащении областного роддома с женской консультацией", - говорится в сообщении.

Подписи на полях Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Глава региона отметил, что главной целью совместной работы является обеспечение доступности и повышение эффективности медицинской помощи. По его мнению, качество медуслуг в Магаданской области должно соответствовать современному уровню развития технологий в стране и в мире.

"Во многом поставленные задачи связаны с реализацией нацпроекта "Здравоохранение" и госпрограммы "Развитие здравоохранения Магаданской области", которые сегодня имеют для нас приоритетное значение", - отметил Носов.

В ближайшее время сторону займутся разработкой плана совместных действий, с учетом мер государственной поддержки. По словам Слудных, новый роддом планируют оснастить по последнему слову техники. Оборудование будет преимущественно российского производства.

"Новое соглашение стало следующим шагом в нашей совместной деятельности. Оно в том числе нацелено на проекты государственно-частного партнерства в интересах развития социальной инфраструктуры региона", - добавил Слудных.

Новикомбанк является опорным банком госкорпорации "Ростех". Председатель правления банка Елена Георгиева, на которую ссылается пресс-служба, отметила, что ранее организация уже предоставила льготное финансирование для строительства центра высокотехнологичной медицинской помощи в Магадане. При сотрудничестве банка, правительства области и Уральского оптико-механического завода холдинга "Швабе" (входит в "Ростех") в столице региона строится центр акушерства, неонатологии и охраны репродуктивного здоровья в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

АО АКБ "Новикомбанк" входит в 25 крупнейших банков России. В приоритете его деятельности финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Госкорпорация "Ростех" объединяет около 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы.