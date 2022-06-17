В Кузбассе построят сервисный центр китайской карьерной и дорожно-строительной техники

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Кузбасса и ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" (ПИР, Москва) договорились о строительстве сервисно-логистического центра карьерной и дорожно-строительной техники китайских производителей, сообщает в соцсетях пресс-служба правительства Кемеровской области.

Соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Инвестиции составят 3 млрд рублей. Проект планируется реализовать в период с июля 2022 года по конец 2025 года на территории Беловского округа Кузбасса. Как ожидается, будет создано не менее 300 рабочих мест.

"В рамках соглашения инвесторы построят станцию сервисного обслуживания и логистический центр китайских производителей карьерной и дорожно-строительной техники", - говорится в сообщении.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 17 июня, ООО "ПИР" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на торговле автотранспортными средствами. 95% компании через АО "ЗЭД-Капитал" владеет Петр Куликов, ещё 5% принадлежит директору "ПИРа" Михаилу Зусману.

С марта 2022 года в Новокузнецке (Кемеровская область) зарегистрирована дочерняя структура компании (ООО "ПИР-Сервис"), которая специализируется на ремонте машин и оборудования.