Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

В Кузбассе построят сервисный центр китайской карьерной и дорожно-строительной техники

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Кузбасса и ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" (ПИР, Москва) договорились о строительстве сервисно-логистического центра карьерной и дорожно-строительной техники китайских производителей, сообщает в соцсетях пресс-служба правительства Кемеровской области.

Соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Инвестиции составят 3 млрд рублей. Проект планируется реализовать в период с июля 2022 года по конец 2025 года на территории Беловского округа Кузбасса. Как ожидается, будет создано не менее 300 рабочих мест.

"В рамках соглашения инвесторы построят станцию сервисного обслуживания и логистический центр китайских производителей карьерной и дорожно-строительной техники", - говорится в сообщении.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 17 июня, ООО "ПИР" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на торговле автотранспортными средствами. 95% компании через АО "ЗЭД-Капитал" владеет Петр Куликов, ещё 5% принадлежит директору "ПИРа" Михаилу Зусману.

С марта 2022 года в Новокузнецке (Кемеровская область) зарегистрирована дочерняя структура компании (ООО "ПИР-Сервис"), которая специализируется на ремонте машин и оборудования.

Кемеровская область Кузбасс ПМЭФ ПИР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю
ПМЭФ-2022

На поддержку спроса на автомобили в этом году выделят 20,7 млрд рублей

Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ

ПМЭФ-2022

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений
ПМЭФ-2022

Белоусов заявил, что ограничение экспорта ради курса валют было бы стратегической ошибкой

ПМЭФ-2022

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });