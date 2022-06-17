"Газпром" рассмотрит привлечение "Росгеологии" к сервисным работам на зарубежных проектах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Росгеология" и оператор зарубежной добычи "Газпрома" Gazprom EP International договорились о сотрудничестве в рамках реализации проектов корпорации в третьих странах, сообщила пресс-служба "Росгео".

Дорожная карта была подписана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Соглашение подразумевает взаимодействие технических специалистов компаний для детального обсуждения возможности участия "Росгео" в проектах, реализуемых структурой "Газпрома" в странах присутствия.

"Речь идет об оказании сервисных услуг по таким направлениям, как расконсервация поисково-разведочных и бурение новых эксплуатационных скважин, сейсморазведка 3D, переобработка и переинтерпретация 3D сейсмики, бурение поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, геофизические исследования и другое", - говорится в сообщении.