Решетников заявил, что глобализацию экономики РФ никто не отменял

Максим Решетников Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия не планирует закрывать свою экономику, будет по-прежнему встроена в мировые цепочки разделения труда, глобализацию экономики никто не отменял, в противном случае есть риски значительного снижения уровня жизни, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в пятницу на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Когда мы говорим о новой экономике, нам нужно определиться: мы дальше вот с этим курсом что делаем? Мы по-прежнему делаем ставку на национальный капитал? Мы по-прежнему делаем ставку на построение открытой экономики? Вчера у кого-то из выступающих вот промелькнуло - в глобализацию поиграли, немножко обманули нас и давайте больше внутренними делами заниматься. Но мне кажется это не очень правильная постановка. Да, где-то обманули, надо просто выстраивать свои правила в глобализации, играть по своим правилам, но глобализацию никто не отменяет", - подчеркнул министр.

"Эта структура (экономики и экспорта - ИФ), конечно, изменится (к 2030 году - ИФ). Но мы сейчас о мечтах или о планах? В мечтах мы можем помечтать сейчас, что экспорт машин и оборудования будет сопоставим с экспортом минеральных ресурсов, но мы же понимаем, что это не так. Мы реально эффективно можем производить и поставлять минеральные ресурсы, металлы, химию и так далее. Мы в цепочках существуем и как бы мы ни говорили - это наше участие в мировом разделении труда. Мы от него не отказываемся, потому что отказ от этого - значит кардинальное падение уровня жизни", - озвучил он риски от возможного закрытия экономики.

"Мы будем встроены в этих цепочках (мирового разделения труда - ИФ), поэтому нам нужно дальше заниматься тем, чем мы можем заниматься эффективно. И нам нужно искать других партнеров, в том числе по импорту машин и оборудования. Да, он должен сократиться, у нас должны появиться свои технологии, но это не значит, что мы сможем производить всю линейку всех технологий для рынка численностью 220 млн человек, если мы берем все Евразийское пространство с нашими коллегами, кто является наблюдателем, кто готов интегрироваться и так далее. Но этого недостаточно для того, чтобы даже произвести и полностью обеспечить среднемагистральный самолет с окупаемостью исключительно за счет рынка. Даже его придется дотировать, а это по мировым меркам не самый сложный продукт на сегодняшний момент. Поэтому, мне кажется, давайте мечтать о чем угодно, а планировать реально", - сказал Решетников.

"Надо на эти вопросы ответить себе. И исходя из этого будет в общем и целом понятно, какая у нас новая экономика. Сейчас мы работаем над стратегированием: где будут приоритеты, на что нужно сделать акценты. Но если мы не ответим для себя на вопросы, какую экономику мы строим, не подтвердим приверженность тому, что мы делали последние 20 лет и то, что себя эффективно зарекомендовало, мы окажемся в какой-то неопределенности. Если подтвердим, тогда будет понятно, что не надо с импортозамещением государству залезть в каждую отрасль, в каждую технологию, бизнесу все просубсидировать - как у нас сейчас гигантский запрос есть. Какая ни проблема - сразу (звучат предложения - ИФ) давайте субсидию дадим. Просто создадим нормальные условия для реального бизнеса, не будем ему мешать - и тогда все пойдет", - заявил министр.

"И плюс к этому - давайте не шарахаться. Вот у нас есть национальные проекты, есть программы развития инфраструктуры, программы развития регионов - не надо сейчас в моменте говорить, это я уже Антону Германовичу (министру финансов Силуанову - ИФ) пас отдаю, что денег нет и давайте все резать. Давайте спокойно реализовывать то, что мы начали, в конце концов это инвестиции в собственную страну и в любой ситуации это точно даст отдачу", - добавил глава Минэкономразвития.