Греф заявил, что Сбербанк к середине года фактически решит все свои проблемы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк уже решил подавляющее большинство проблем, к середине 2022 года закроет практически все вопросы, в том числе с формированием резервов, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Самая тяжелая ситуация, может быть, за всю историю банка, но я рад сегодня сказать, что мы ее прошли, мы закрыли подавляющее большинство сложных тем, в том числе отрезали все наши международные активы, находимся в завершающей стадии продажи каких-то из этих активов", - сказал Греф после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

"Банк к середине года, могу сказать, наверно, фактически решит все свои проблемы, в том числе с формированием резервов", - добавил глава Сбербанка.

Он напомнил, что кредитная организация всегда придерживалась консервативной политики в оценке рисков. "Мы сверхконсервативны в создании резервов, поэтому мы максимальное количество ресурсов направляем на создание "подушки" безопасности и резервов", - отметил он.

"Поэтому со второго полугодия, я думаю, что банк уже войдет в нормальный режим функционирования. Я не вижу, что нас еще может как-то подвергнуть каким-то потрясениям. Я оптимист. Как бы там сложно не было, мы найдем решение даже в самых сложных и еще, может быть, даже еще непонятных ситуациях", - заявил Греф.