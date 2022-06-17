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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Генпрокурор РФ выступил за снижение количества контрольных проверок бизнеса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России будет добиваться снижения числа контрольных проверок предпринимателей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"Мы будем добиваться этого всеми доступными, законными способами", - сказал Краснов, выступая на заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Он отметил, что с начала года прокурорами отклонено более половины заявок контролеров о внеплановых проверках.

По словам генпрокурора, "существенное влияние на процесс формирования благоприятного бизнес-климата оказал новый закон о государственном и муниципальном контроле".

В результате его применения в прошлом году почти на 20% сокращено число рассмотренных и поддержанных прокурорами плановых проверок. Зафиксировано минимальное их значение за весь период согласования планов (292 тыс., отклонено 75 тыс.).

Краснов убежден, что итогом реализации дополнительных надзорных мер в текущем году станет новый рекорд в этой сфере.

Глава Генпрокуратуры считает также, что наряду с уменьшением числа проверок "необходим более гибкий подход к назначению и исполнению наказаний за выявленные контролерами правонарушения".

Он сообщил, что дополнительно прорабатывается возможность рассрочки на уплату штрафов в случаях, когда нарушения не причинили вреда жизни и здоровью граждан.

Генпрокуратура Игорь Краснов
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