Сбербанк будет вводить отрицательные ставки по депозитам юрлиц

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк, как и другие попавшие под санкции кредитные организации, вынужден избавляться от валютных пассивов, вводит и будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам юрлиц, по счетам физлиц в 2022 году таких мер не примет. Об этом сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Если говорить про валютные пассивы, то их нужно делить на две части. Первое – это юридические лица. И мы, конечно, вводим и будем вводить отрицательные ставки. Для SDN-банков просто нет другой возможности, потому что у нас нет возможности оперировать в валюте сегодня, мы не может наращивать валютные активы, соответственно нам нужно выталкивать пассивы", - сказал Греф после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

Он также отметил проблемы, связанные с открытой валютной позицией. "Так как сегодня FOREX фактически для нас закрыт, мы не можем управлять своей валютной позицией. В некоторые месяцы наши убытки от открытой валютной позиции значительно больше, чем совокупные убытки от формирования резервов", - заявил Греф.

"Конечно же, все банки, SDN-банки во всяком случае, будут выталкивать от себя валютные пассивы. То же самое будем делать и мы", - сказал он.

При этом Сбербанк не планирует вводить комиссии по валютным счетам физлиц, по крайней мере, пока рубль остается крепким.

"Что касается вкладов физлиц, мы эту тему рассматривали. И мы не планируем введение отрицательных ставок по вкладам физических лиц. Мы понимаем, что людям деваться некуда. Уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально. Сегодня введение отрицательных ставок – это означает загнать наших клиентов – физических лиц в тупик. Поэтому мы этого делать не будем. Во всяком случае до того момента, когда валюта, российский рубль в достаточной степени не будет ослаблен для того, чтобы люди могли спокойно, не потеряв доходы, перейти из валюты в рубли. Я думаю, что такая возможность к концу года будет складываться. Может быть, в следующем году можно будет об этом думать, но в этом году мы точно этого делать не будем", - заявил Греф.