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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

В Владимирской области создадут "Алмазную долину"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производство искусственных алмазов планируется организовать на площадке группы "НПК "Алмаз" во Владимирской области, сообщает Минпромторг РФ.

Соответствующее соглашение о создании "Алмазной долины" было заключено в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) между ООО "НПК "Алмаз", АО "Механика" и правительством Владимирской области.

Проект "Алмазная долина" предусматривает формирование особой экономической зоны промышленно-производственного типа, где будет проводиться синтез алмазов и карбида кремния, а также разрабатываться электронная компонентная база нового поколения. В качестве технологических участников проекта планируется привлечь российские научно-исследовательские институты.

По данным Минпромторга, в ближайшие 15-20 лет ожидается рост рынка искусственных алмазов и оборудования для их синтеза на 7-12% в год. Проект "Алмазная долина" позволит реализовать программу технологического суверенитета в сфере электронной компонентной базы, а также увеличить долю гражданской продукции в радиоэлектронике.

ООО "НПК "Алмаз" зарегистрировано в 2020 году. Занимается производством искусственных алмазов, составляющих основу компонентной базы для электроники.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами компании являются Екатерина Анисимова (80%), Валерий Афиногенов (10%) и Александр Колядин (10%). Выручка в 2021 году составила 74,3 млн рублей, чистый убыток - 12,6 млн рублей.

Минпромторг Владимирская область
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