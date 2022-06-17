В Владимирской области создадут "Алмазную долину"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производство искусственных алмазов планируется организовать на площадке группы "НПК "Алмаз" во Владимирской области, сообщает Минпромторг РФ.

Соответствующее соглашение о создании "Алмазной долины" было заключено в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) между ООО "НПК "Алмаз", АО "Механика" и правительством Владимирской области.

Проект "Алмазная долина" предусматривает формирование особой экономической зоны промышленно-производственного типа, где будет проводиться синтез алмазов и карбида кремния, а также разрабатываться электронная компонентная база нового поколения. В качестве технологических участников проекта планируется привлечь российские научно-исследовательские институты.

По данным Минпромторга, в ближайшие 15-20 лет ожидается рост рынка искусственных алмазов и оборудования для их синтеза на 7-12% в год. Проект "Алмазная долина" позволит реализовать программу технологического суверенитета в сфере электронной компонентной базы, а также увеличить долю гражданской продукции в радиоэлектронике.