Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение

Участники на XXV Петербургском международном экономическом форуме Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк, лишившись по известным причинам одной из главных традиционных площадок для мозговых штурмов - Давоса, за свои позиции на Петербургском экономическом форуме может быть спокоен. Деловой завтрак Сбербанка остается одним из центров притяжения на ПМЭФ независимо от политических бурь.

В этот раз организаторы мероприятия, роль модератора в котором неизменно берет на себя Герман Греф, решили замерить его KPI "по горячим следам", задав аудитории ключевой вопрос - какой сценарий развития российской экономики до 2030 года вы считаете наиболее вероятным? - повторно в конце завтрака. Доля ответивших "изменение структуры экономики" вместо "перенаправление торговых потоков на восток при сохранении текущей структуры экономики", и без того высокая, выросла по итогам дискуссии почти на 10 п.п., приблизившись к 70%.

Добыча оптимизма, с которой форум фактически стартовал в четверг на утренней макроэкономической панели, таким образом, продолжилась и углубилась во второй день форума.

"Будем считать, что цель нашей сегодняшней встречи достигнута, мы все повысили оптимизм друг друга, а это, как мы выяснили, ключевой ресурс для успешного менеджмента", - такими словами завершил завтрак Греф.

Что именно позволило собравшимся пополнить запасы оптимизма, сказать трудно: это был явно не самый радостный по настроению завтрак Сбербанка на ПМЭФ. Более того, сама постановка ключевого вопроса, отсылающая к новой для российской экономики дискуссии о месте экспорта, несколько смутила крупный бизнес.

Рублевая крепость

Первый эффект от санкций для российской экономики оказался значительно более мягким, чем ожидали эксперты, сказал Греф, начиная дискуссию.

Огромный профицит торгового баланса, резкое снижение спроса на валюту и импортных потоков привели к "переукреплению" рубля. "И в общем такой ситуации я не помню никогда, когда валюта в России никому не нужна, банки вводят отрицательные комиссии, спроса на валютные активы нет. Сегодня мы находимся в достаточно парадоксальной ситуации", - отметил Греф, оценив ее в целом как "не столь драматичную".

Но беспримесный оптимизм никогда не был стилем Грефа, и он тут же добавил, что если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года "может занять примерно 10 лет". А сценарий, вынесенный в опрос, он сформулировал более емко и жестко - "труба на Восток". И он уже реализуется - в марте-мае поставки нефти в дружественные страны взлетели на 73%.

Чтобы построить что-то новое, нужно починить что-то старое

Некоторое пренебрежение к экспортным возможностям, сквозящее в противопоставлении сценариев "структурная перестройка" и "труба на Восток", насторожило Алексея Мордашова.

"Мне кажется, мы немного странно ставим вопрос: нужно строить новую экономику или нужно восстанавливать старую. У нас нет другого выбора, кроме как восстанавливать старую сегодня. Просто если мы старую не восстановим сегодня, то у нас никаких ресурсов для построения новой физически не будет", - предупредил глава совета директоров "Северстали".

"Мы обсуждаем, насколько автаркия для нас является опцией, насколько мы можем отказаться от экспортно-импортных связей. Но это же абсурд, этого вопроса не существует! Мы не можем физически от этого отказаться. Представьте на секунду, что будет с нами, если вдруг исчезнет экспорт и импорт. Да мы остановимся! Просто физически остановимся. Есть будет нечего!" - то ли портил, а то ли стимулировал аппетит собравшихся на завтраке Мордашов.

"У нас очень много всяких (иностранных - ИФ) компонентов везде и всюду, причем очень часто мы вот сейчас видим уровень зависимости от импорта очень критический. Нам нужно все это восстановить, чтобы создать мост в будущее", - сказал бизнесмен, призвав заняться снятием лишних ограничений и барьеров, например, валютных.

На защиту экспорта встал и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Когда мы говорим о новой экономике - нам нужно определиться - мы дальше вот с этим курсом что делаем? Мы по-прежнему делаем ставку на национальный капитал? Мы по-прежнему делаем ставку на построение открытой экономики? Вчера у кого-то из выступающих вот промелькнуло - в глобализацию поиграли, немножко обманули нас, и давайте больше внутренними делами заниматься. Но мне кажется это не очень правильная постановка. Да: где-то обманули, надо просто выстраивать свои правила в глобализации, играть по своим правилам, но глобализацию никто не отменяет", - сказал министр.

"Мы сейчас о мечтах или о планах? В мечтах мы можем помечтать сейчас, что экспорт машин и оборудования (из России - ИФ) будет сопоставим с экспортом минеральных ресурсов, но мы же понимаем, что это не так. Мы реально эффективно можем производить и поставлять минеральные ресурсы, металлы, химию и так далее. Мы в цепочках существуем, и как бы мы ни говорили - это наше участие в мировом разделении труда. Мы от него не отказываемся, потому что отказ от этого - значит кардинальное падение уровня жизни", - заявил Решетников. Мечтать можно о чем угодно, а планировать надо реально, заключил министр.

Куда ведет спираль

Центробанк на завтраке представлял зампред Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику. После реплик бизнес-омбудсмена Бориса Титова, призвавшего ЦБ к ультрамягкой ДКП и запуску отечественной версии количественного смягчения, Заботкину пришлось встать на защиту основ проводимой регулятором политики.

Если ураган сорвал часть крыши, ее надо отремонтировать, причем заодно с поврежденными фрагментами можно починить и всю кровлю в целом, прибег к аллегории зампред ЦБ. "Но точно вы не будете менять фундамент. Фундаментом, который обеспечивает, что этот дом простоит еще очень много лет, является, собственно говоря, макроэкономическая стабильность, которая в себя включает бюджетную устойчивость и ценовую стабильность", - сказал Заботкин.

Впрочем, атака на позиции ЦБ пришла не только с привычного фланга. Серьезный спор произошел у регулятора и с Минэкономразвития.

"У нас пока о риске дефляции речи не идет. Пока у нас рост цен год к году 16,7% и пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно через механизм ключевой ставки, пока оно остается достаточно значительным", - сказал Заботкин.

Минэкономразвития категорически не согласно, взял слово глава ведомства Максим Решетников. "У нас пятую неделю подряд идет дефляция, коллеги, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы - 1,6% уровень инфляции", - сказал министр, напомнив, что по последним недельным данным в России опят наблюдалась дефляция.

"Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться. Мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать, и все-таки дальше тот тренд, который коллеги задали, продлится и как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы ситуацию можем не вытащить", - предупредил Решетников.

Снова про оптимизм

"Я думаю, что дискуссия показала сегодня, что и бизнес, и правительство находятся в процессе переосмысления, и вот этого образа будущей экономики и того, как к ней можно приближаться. Это тоже позитивный результат", - сказал Греф журналистам после окончания завтрака.

"Я абсолютно убежден в том, что эта ситуация для России несет в себе огромное количество новых возможностей. Бизнес рационален, люди рациональны. Если можно купить дешевле и не делать самому, так будет всегда. Сейчас такая возможность (дешево купить за рубежом - ИФ) закрывается, и ближайшие полтора года, скорее всего, будет отрицательная динамика (экономики РФ - ИФ). Наш прогноз, что в этом году будет существенный спад, в следующем году тоже будет спад, но будет меньше, чем в этом году. Это цена адаптации экономики к новым условиям. С 2024 года, скорее всего, начнется экономический рост", - сказал Греф.

Качество и скорость этого будут зависеть от того, насколько эффективной будет экономическая политика. "Скорость реакции" правительства увеличивается, взят правильный курс на либерализацию и поддержку бизнеса, сказал глава Сбербанка.

"В этом смысле я оптимист. Я являюсь представителем компании и отрасли, которая, наверное, понесла наибольшие потери за истекшие месяцы кризиса, против которой был направлен удар. Тем не менее, я вижу, что мы сегодня находимся в совершенно боевой форме. Мы перестроили наше видение, перестроили нашу стратегию. Мы будем наращивать скорость нашего движения вперед и будем строить абсолютно новую инфраструктуру", - пообещал Греф.