Ростуризм оценил рост цен на популярных направлениях для отдыха в РФ в 5-10%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Стоимость отдыха в России колеблется в пределах инфляции, по большинству популярных туристических направлений в стране цены подросли на 5-10%, сообщила в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"На текущий момент у нас нет какого-то критичного роста цен, он в пределах инфляции, по большинству направлений рост цен составляет не более 5-10%. Это для высокого летнего сезона в этом смысле стандартная ситуация", - сказала глава Ростуризма, выступая в эфире телеканала НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметила Догузова, ключевой фактор для адекватного соотношения цена/качество - это нормальная рыночная конкуренция.

"Должно быть много качественных гостиниц, чтобы выдержать этот баланс. Когда спрос превалирует над предложением, то это всегда приводит к динамическому ценообразованию. На текущий момент по основным направлениям все стабильно, цены растут, но не критично", - добавила она.

Догузова также сообщила, что за последние несколько лет количество поездок с целью оздоровления, отдыха и путешествий в структуре общих поездок по России увеличилось с 40 до 70%.

"В России сейчас не хватает качественной современной инфраструктуры, в частности гостиниц различных категорий звездности, и это составляет определенную напряженность на рынке. Спрос есть, люди хотят ездить и отдыхать в стране, но на текущий момент нам нужно кратно увеличивать число качественных гостиниц, в среднем в 2-3 раза", - сказала глава Ростуризма.

Она уточнила, что для этого необходимо поддерживать благоприятный инвестиционный климат и привлекать инвесторов, осуществлять меры поддержки как бизнеса, так и туристов.