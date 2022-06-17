Шувалов заявил, что ВЭБ не будет пересматривать принятую стратегию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ не планирует пересматривать принятую стратегию, в текущих условиях она должна быть востребована, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Мы как раз с оптимизмом смотрим на развитие ситуации, думаем, что сейчас такая, как она (стратегия - ИФ) была принята, она будет очень востребована. Единственное, что нам нужно серьезно обсудить с Центральным банком и правительством - это все-таки веса по рискам. В такое время, которое мы сейчас переживаем, необходимо, наверное, наиболее крупные инвестиционные проекты поддержать, по другому отнестись к риску предпринимателей, чуть больше со стороны правительства - для того, чтобы правительство брало на себя риск, но за это предприниматели должны брать на себя другого рода ответственность", - сказал Шувалов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Но в целом все наши планы сохраняются и стратегия будет востребована, если не будет даже еще более амбициозна в этих условиях", - подчеркнул председатель ВЭБа.

Отвечая на вопрос, нуждается ли ВЭБ в докапитализации, Шувалов, сказал: "Пока у нас все идет по графику с правительством, под наш необходимый портфель предоставляется капитал".

Новая стратегия группы ВЭБа была утверждена в прошлом году. Предполагается, что в рамках стратегии группа ВЭБа инвестирует около 6 трлн рублей в экономику РФ к концу 2024 года, суммарно вместе с партнерами - около 17 трлн рублей.

"Мы осознаем, что это не только денежные средства, выданные по конкретным кредитам, это большие социальные эффекты. В новой версии закона о ВЭБе, о корпорации развития, впервые определено, что наша основная цель - это социальное предпринимательство. То есть мы, осуществляя свою предпринимательскую деятельность, должны, в первую очередь, заботиться не о доходе или прибыли, а о тех эффектах, которые несут обществу наши проекты", - отмечал тогда Шувалов.