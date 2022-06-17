Инвестиции "Росатома" в плавучие энергоблоки для Баимского ГОКа достигнут 190 млрд руб.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" вложит в строительство модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) для энергоснабжения Баимского ГОКа 190 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" спецпредставитель компании по вопросам развития Арктики Владимир Панов в кулуарах ПМЭФ-2022.

По словам Панова, совокупный бюджет самого проекта БаимскогоГОКа составит более $8 млрд, проект предполагается запустить в 2028 году.

В настоящий момент на проекте идут подготовительные работы. Ввод четырех энергоблоков по 106 МВт каждый планируется осуществлять поэтапно с 2027 по 2031 год.