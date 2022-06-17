Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери европейской экономики от введенных против России санкций могут превысить $400 млрд.

"По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки на предстоящий год могут превысить $400 млрд. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу", - сказал Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что "эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза". "Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%", - почеркнул глава государства.

При этом, заметил он, в отличие от России, страны еврозоны "не проводят никаких спецопераций". "Даже у "грандов" - самая высокая за последние 40 лет инфляция", - отметил Путин.

"Да, инфляция в России также пока находится на двузначных отметках, однако мы уже провели индексацию социальных выплат, пенсий, повысили МРОТ и прожиточный минимум, защитили наименее обеспеченные слои населения", - сказал президент.

По его словам, "как показывает практика последних лет, санкционная политика - это оружие, оно обоюдоострое".

"Оно наносит сопоставимый, а то и больший урон самим же идеологам и конструкторам его, и речь не только о текущих очевидных последствиях. Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и любого другого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний. Пока дело до этого еще не дошло", - добавил Путин.