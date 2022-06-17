На проекты "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа выделят 120 млрд руб. из ФНБ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - На проекты, реализуемые в рамках механизма "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа, будет выделено 120 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Для наращивания возможностей "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа выделим 120 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона рублей", - сообщил Путин, выступая в ходе ПМЭФ-2022.

В марте ВЭБ сообщал, что общая стоимость проектов "Фабрики" превышает 1 трлн рублей. При реализации проектов "Фабрики" средства инициаторов проектов составляют не менее 20% от общего объема, остальные инвестиции обеспечивают ВЭБ и коммерческие банки - партнеры по синдикатам.