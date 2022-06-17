Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Президент РФ назвал спецоперацию на Украине "спасательным кругом" для Запада

Проблемы в глобальной экономике возникли не из-за украинских событий, также заявил Путин

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Проблемы, происходящие в глобальной экономике, не являются следствием военной операции РФ на Украине, заявил президент Владимир Путин; он также отметил, что спецоперация на Украине стала "спасательным кругом" для Запада, позволив ему свалить все проблемы на Россию.

"Ситуация в глобальной экономике - это не вопрос последних месяцев... Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия в Донбассе. Подобные утверждения - это откровенное и сознательное передергивание фактов", - сказал президент в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. "Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя, безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов", - считает президент.

Он отметил, что эти процессы лишь ускорились, активизировались с началом пандемии коронавируса еще в 2020 году.

"Спрашивается, при чем здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения", - сказал Путин.

Путин также назвал глупостью фигурирующую на Западе формулировку о "путинской инфляции". "Действия России по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием, топливом, бензином, в энергетике в целом - это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии", - указал президент.

Путин подчеркнул, что западные страны пренебрегают интересами беднейших стран мира. "О них никто и думать не хотел, им оставляют, как у нас говорят в народе, ошметки, да еще по астрономическим ценам", - заключил Путин.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Президент России предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса

ПМЭФ-2022

Путин заверил, что экономика России останется открытой

ПМЭФ-2022

Путин подчеркнул способность РФ значительно увеличить экспорт зерна и удобрений

ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

ПМЭФ-2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа
ПМЭФ-2022

Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

ПМЭФ-2022

Путин перенес участие в пленарном заседании на ПМЭФ на час из-за хакерских атак

ПМЭФ-2022

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение
ПМЭФ-2022

В ДНР заявили, что Россия за два года вложит в экономику республики 2 трлн руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });