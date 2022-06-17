Путин заверил, что экономика России останется открытой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции, ее экономика останется открытой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Первое - это открытость (...) Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на Земле", - сказал Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Президент отметил, что по-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство и на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие.

"И напротив, кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов, насаждением ксенофобии. Либо окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо следуя сюзеренам", - добавил Путин.