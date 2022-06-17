Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин заверил, что экономика России останется открытой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции, ее экономика останется открытой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Первое - это открытость (...) Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на Земле", - сказал Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Президент отметил, что по-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство и на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие.

"И напротив, кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов, насаждением ксенофобии. Либо окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо следуя сюзеренам", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

Президент России предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса

ПМЭФ-2022

Путин подчеркнул способность РФ значительно увеличить экспорт зерна и удобрений

ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

ПМЭФ-2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа
ПМЭФ-2022

Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

ПМЭФ-2022

Путин перенес участие в пленарном заседании на ПМЭФ на час из-за хакерских атак

ПМЭФ-2022

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение
ПМЭФ-2022

В ДНР заявили, что Россия за два года вложит в экономику республики 2 трлн руб.

Франция перестала получать газ из Германии

Франция перестала получать газ из Германии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });