Фондовому рынку РФ предрекли трансформацию в ближайшие месяцы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский фондовый рынок в ближайшие месяцы ждет трансформация, заявил на ПМЭФ гендиректор ПАО "СПБ биржа" Роман Горюнов.

По его словам, последние годы банки вкладывались в развитие маркетплейсов. Именно банки наиболее активно привлекали новых клиентов на фондовый рынок. Однако после того, как многие кредитные организации попали под санкции, ситуация кардинальным образом изменилась.

"Клиентский путь, клиентская трансформация разделились в сторону банков и брокеров. К чему это приведет, не до конца понятно, потому что, естественно, что с точки зрения клиентов сервис станет несколько ограничен и хуже, ну, либо появятся какие-то новые игроки. Вот это сейчас происходит с точки зрения самой индустрии профессиональных участников в ближайшие месяцы", - заявил Горюнов.

Он полагает, что трансформация - не быстрый процесс.

"Сейчас все занимались спасением клиентов, переводом от одного к другому. Переводов активов с болью, с большим количеством травм по дороге. Но соответственно в ближайшие несколько месяцев трансформация какая-то должна произойти, и станет понятно, как вообще все это будет развиваться: дальше разделятся сервисы банковские и небанковские и появятся цифровые финансовые активы", - пояснил Горюнов.

Все это неизбежно повлияет на ландшафт фондового рынка.

"Это во многом будет определять, в том числе и общее развитие рынка, потому что естественно, что профессиональные участники являются драйверами с точки зрения сервисов: и сервисов для эмитентов, и сервисов для клиентов", - подытожил Горюнов.