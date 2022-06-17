Малый бизнес может получить механизм долгосрочных договоров с госкомпаниями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ, Корпорация МСП и госкомпании должны создать и запустить механизм заключения долгосрочных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

"Необходимо запустить инструмент долгосрочных договоров госкомпаний с субъектами МСП, - сказал Путин. - Таким образом, на годы вперед будет гарантирован спрос на продукцию таких предприятий".

По словам Путина, такой механизм позволит поставщикам уверено брать на себя обязательства по созданию новых или расширению действующих производств под такой заказ.

Этот механизм заключения долгосрочных договоров предполагается запустить в рамках новой программы развития территориальных промышленных кластеров. При этом Путин отметил, что кластеры, а также различные льготные режимы и преференции для их участников должны заработать с 1 января 2023 года.

В числе прочего для участников этих промышленных кластеров предполагается запустить механизмы привлечения долгосрочного финансирования, упрощенного налогообложения, формирования гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию и т.п.