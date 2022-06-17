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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Сочи в ходе ПМЭФ-2022 привлекли 154 млрд руб. инвестиций

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Сочи подписали все планируемые инвестсоглашения на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сочи подписал протоколы о намерениях и соглашения о сотрудничестве на 154 млрд рублей в отношении 13 крупных инвестиционных проектов", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-аккаунте в пятницу.

"Их реализация в санаторно-курортной, логистической, сельскохозяйственной сферах даст городу порядка 7 тыс. новых рабочих мест", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, основная часть инвестпроектов пришлась на санаторно-курортную отрасль. Это строительство новых объектов - крупные гостиничные комплексы в Красной Поляне и Лазаревском районе, реконструкция и модернизация пансионата "Кристалл", санаториев "Волна" и "Известия".

"Протокол о намерениях подписан и в очень перспективном направлении - агротуризме. Развитие получит территория "Хоста-чай" - проект предусматривает создание сельскохозяйственной фермы, модернизации производства чая и туристическо-экскурсионной территории. Два проекта касаются логистики и детского спорта - в Красной Поляне планируется строительство центра подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта "Снежинка", - написал Копайгородский.

Сочи Алексей Копайгородский ПМЭФ
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